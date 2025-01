Primo ko per il Calvisano: "Mancata la disciplina"

Prima sconfitta stagionale per il Calvisano, che dopo nove vittorie di fila cade in casa di un Alghero carico a mille. Non basta una buona partenza ai gialloneri, che si arrendono 32-23 ai sardi, protagonisti di una prova di indubbia caratura, mentre la squadra di Dal Maso e Zappalorto non è riuscita ad esprimersi ai suoi livelli: "Avevamo chiesto disciplina e non c’è stata. Dobbiamo analizzare la partita perché avremmo dovuto mantenere maggiore lucidità. Bisogna lavorare per migliorare". Lu.Ma.