Brescia, aumenta il costo dei biglietti dei mezzi pubblici: nuovi prezzi e da quando

Brescia, 27 luglio 2023 – Aumenta il costo del trasporto pubblico a Brescia. La decisione è stata annunciata dalla sindaca Laura Castelletti e dal vicesindaco con delega alle Politiche della Mobilità Federico Manzoni. Ma da quando, quali saranno le nuove tariffe e perché questa scelta? Ecco tutte le informazioni.

Dall’1 settembre, i biglietti (Z1 e Z1+2) costeranno 30 centesimi in più (dagli attuali 1,40 euro per 90 minuti); i tesserini 10 corse, 12 corse special e i settimanali 2 euro in più; gli abbonamenti mensili 4 euro in più (attualmente 35 euro); gli abbonamenti annuali tra 10 e 18 euro in più (oggi l'intero costa 285 euro). L'incremento medio effettivo sarà quindi del 14%, che si tradurrà in una crescita del 20% per i biglietti, di poco meno del 12% per gli abbonamenti mensili e intorno al 5% per gli abbonamenti annuali.

Castelletti e Manzoni hanno annunciato che gli abbonamenti per gli over 60 anni "non subiranno ritocchi e che, dopo gli aumenti di settembre - è nero su bianco in una nota del Comune - le tariffe resteranno invariate fino alla fine del mandato amministrativo".

Per nove anni il Comune di Brescia non ha aumentato le tariffe del Trasporto pubblico locale, è stato sottolineato - coprendo con fondi propri (6,8 milioni di euro) gli adeguamenti deliberati dalla Regione, che è l'Ente competente a decidere se e quanto i costi devono aumentare. Il ritocco è legato all'esplosione dell'inflazione: se fino al 2020 la dimensione economica di questi aumenti, visto anche l'indice Istat, era contenuta, a partire dal 2021 è cresciuta esponenzialmente, toccando il 18,5% dal 2013 a oggi, soprattutto a partire dal 2020.

Brescia ritiene poi di essere "sottofinanziata da Regione Lombardia, perché ha il 12% della popolazione lombarda, l'11% del servizio offerto e riceve solo il 9% della contribuzione regionale per i servizi di Tpl. È necessario tornare in Regione per chiedere una più equa ripartizione dei fondi". La Loggia chiederà anche la "compartecipazione economica" ai comuni dell'hinterland visto che il servizio serve un bacino di area vasta.