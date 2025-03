Elly Fanchini Day: a Ponte di Legno-Tonale sci e solidarietà in ricordo della campionessa scomparsa

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato la presenza di oltre 500 partecipanti tra concorrenti e supporter, torna l'Elly Fanchini Day. La seconda edizione è in programma domenica 30 marzo sulle nevi del comprensorio Ponte di Legno-Tonale, dove andrà in scena un nuovo capitolo dell'evento dedicato al ricordo di Elena Fanchini, ex sciatrice azzurra scomparsa a 37 anni l'8 febbraio del 2023, vinta da un tumore.

Organizzato dalle sorelle Nadia e Sabrina, assieme al gruppo delle Dh Lions e con il supporto di un numero sempre crescente di sponsor, l'evento darà la possibilità agli appassionati di cimentarsi in una gara, non competitiva, di slalom gigante, aperta a tutte le fasce di età, dove potranno sciare fianco a fianco con le atlete di Coppa del mondo di oggi e di ieri. Per i supporter, invece, sarà possibile incitare tutti i partecipanti e godere dell'atmosfera magica del parterre, tra musica, autografi, foto e tanto divertimento. Il ricavato delle quote di iscrizione, 25 euro per il pacchetto gara e 12 euro per il pacchetto supporter, e della lotteria, al netto delle spese, sarà devoluto al’Airc.

L'evento si concluderà con le premiazioni e la lotteria con tantissimi premi in palio offerti dai numerosi partner che credono nella bontà di questo progetto. Come nell'edizione passata, il giorno della gara, dalle prime ore del pomeriggio partiranno, sulla piattaforma on-line Charity Stars, le aste per i cimeli degli atleti di Coppa del mondo, con alcuni pezzi unici in arrivo direttamente dai recenti Campionati del mondo di Saalbach.

Per ulteriori informazioni è sufficiente seguire la pagina instagram Elena Fanchini oppure visitare il sito internet www.elenafanchini.it.