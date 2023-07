Precipita da un sentiero, morto escursionista di 46 anni nel Bresciano

Brescia, 8 luglio 2023 – Tragedia in quota stamattina nel Bresciano. Un escursionista di 46 anni è morto precipitando da un sentiero nella zona del Dosso Pasò, tra Corteno Golgi e l'Aprica, sopra le Valli di Sant'Antonio. Un volo fatale di diversi metri che non ha lasciato alcuno scampo all’uomo. La vittima è un turista emiliano in vacanza.

Per recuperare il corpo dell’escursionista si è reso necessario l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso decollato da Sondrio. La salma dell’uomo è stata poi ricomposta alla camera mortuaria di Corteno Golgi, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza si sta occupando dei necessari rilievi di legge.