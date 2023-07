Va a raccogliere funghi e precipita per 10 metri sotto gli occhi del compagno, 74enne grave

Tragedia sfiorata stamattina in Trentino. Una donna di 74 anni, residente in provincia di Bergamo, è stata soccorsa dopo essere caduta per una decina di metri dal sentiero sovrastante la strada forestale che da Menas porta a Mezzana, dove era andata a raccogliere funghi. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 12.10 da parte del compagno di escursione.

La Centrale unica di emergenza, con il coordinatore dell'area operativa Trentino occidentale del soccorso alpino e speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero data la zona particolarmente impervia e la necessità di intervenire in tempi brevi. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono sbarcati in zona Malga Farini, coadiuvati nelle operazioni di recupero dal personale della stazione di competenza Val di Sole, accorso sul posto. La paziente, in gravi condizioni a seguito del trauma cranico subito, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento.

E’ andata male invece a un turista emiliano precipitato e morto stamattina durante un’escursione nel Bresciano. L’uomo, 46 anni, è caduto da un sentiero nella zona del Dosso Pasò, tra Corteno Golgi e l'Aprica, sopra le Valli di Sant'Antonio. Un volo fatale di diversi metri che non ha lasciato alcuno scampo all’uomo. Per recuperare il corpo dell’escursionista si è reso necessario l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso decollato da Sondrio.