Ponte di Legno, ventenne perde il controllo della moto e scivola in scarpata: in ospedale in codice rosso

Ponte di Legno (Brescia) – Grave incidente nel pomeriggio di domenica primo ottobre in territorio di Ponte di Legno. Un ventenne che procedeva in sella alla sua moto enduro per ragioni in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato in una scarpata.

L'incidente si è verificato dopo le 16.30 lungo la Provinciale 300, che collega la Valcamonica alla Valtellina. Il centauro è caduto al passo del Gavia, in zona rifugio Cavaione.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia stradale, vigili del fuoco e tecnici del Soccorso alpino, oltre ai sanitari che la Centrale di prima emergenza Areu ha inviato in elicottero. Il giovane motociclista è stato condotto in volo, in codice rosso, all'ospedale di Bolzano.