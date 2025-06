Ponte di Legno, incidente sul Tonale: grave 60enne caduto dalla moto in curva

Ponte di Legno (Brescia) – Grave incidente stradale nel Bresciano sui tornanti della Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola, nel territorio di Ponte di Legno. A ferirsi in modo grave è stato un motociclista di 60 anni. Nell’incidente non sono coinvolti altri veicoli.

La dinamica

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, a cura dei carabinieri della Compagnia di Breno, il motociclista avrebbe fatto tutto da solo. In quel tratto la Statale porta il nome di via Nazionale. Pare che il motociclista abbia perso il controllo della moto in prossimità di una curva. Il motivo resta da chiarire.

I soccorsi

Per poter soccorrere l’uomo è stato necessario fermare temporaneamente il traffico dei veicoli diretti a Ponte di Legno e al Passo del Tonale per trascorrere la giornata di festa. Il percorso è stato riaperto nel giro di poco, subito dopo avere messo in sicurezza il 60enne e averlo caricato sui mezzi di soccorso. L’uomo è stato portato in elicottero in ospedale.

Il precedente

Quello accaduto a Ponte di Legno non è che l’ennesimo incidente che coinvolge una motocicletta verificatosi in questi giorni nel Bresciano. Ieri a Montichiari ha perso la vita un uomo di 65 anni: Claudio Gorini di Isorella. Gorini era in sella alla sua motocicletta quando si è scontrato frontalmente con una vettura. Stava viaggiando lungo la Strada Provinciale 37. Ad invadere la corsia di marcia opposta alla sua, per motivi ancora da definire, è stato Gorini, che è deceduto sul posto, pochi secondi dopo il violento urto con la vettura, il cui autista non ha potuto fare nulla per evitarlo. Stamani, nel Bresciano, si è verificato un altro grave incidente, a Concesio, lungo la strada che porta a passo Maniva