Poliziotti aggrediti da venti ragazzini per “liberare“ gli amici

Ancora episodi di delinquenza nella zona della stazione di Brescia. Giovedì scorso 20 ragazzi minorenni o maggiorenni da poco, hanno aggredito due poliziotti “colpevoli“ di avere caricato sulla loro volante due ragazzini da portare in Questura per alcune verifiche e per notificare loro una elezione di domicilio per una precedente vicenda giudiziaria. Entrambi i ragazzi erano saliti sull’auto della polizia senza fare problemi, coscienti che si trattava di una formalità burocratica da eseguire. I loro amici sono diventati sempre più aggressivi, mentre gli agenti, in forza al Commissariato Carmine, che si trova nel centro storico di Brescia, si sono messi davanti alle portiere per evitare che il gruppo facesse scendere i due ragazzi che erano in macchina. I ragazzi hanno circondato i due agenti, scagliandosi sul veicolo. I poliziotti sono rimasti feriti lievemente. Il 17enne che ha fisicamente colpito uno degli agenti, finendo con lui a terra è stato arrestato. L’intervento del secondo collega, che ha messo in manette il giovane extracomunitario, è stato provvidenziale, anche se i due uomini in uniforme sono finiti al pronto soccorso con il loro aggressore. Per lui, subito dopo di sono aperte le porte del carcere. Dieci giovani sono stati identificati.