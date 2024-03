pirata strada

Di Milla PrandelliBresciaResta a disposizione dei magistrati la salma del 48enne Francesco Squillacioti, l’uomo investito e ucciso sulla strada Sp5 a Castelmella. Squillacioti era con la moglie, che ha riportato solo lievi ferite e stava camminando per tornare a casa quando sono avvenuti i fatti. Un veicolo con a bordo un uomo senegalese di 40 anni, che è entrato in collisione con lui si è fermato subito e il suo guidatore, risultato sobrio, ha chiesto aiuto al numero unico 112. Prima di lui, però, un’altra vettura avrebbe colpito Squillacioti, facendolo finire sulla carreggiata, dove è poi stato investito. In questo caso non si sa di che veicolo si tratti e chi fosse alla guida. L’autopsia sul corpo dell’uomo dovrebbe stabilire quante volte l’uomo originario di Caserta sia stato colpito e in che punti, di modo da aver spunti per le indagini. Squillacioti era stato portato agli spedali Civili in codice rosso. È spirato a causa delle ferite riportate.