Durante un temporale travolto sulla Quinzanese. Non ce l’ha fatta L'uomo investito a Castel Mella non ce l'ha fatta. Franco Squillacioti, 48 anni, è deceduto all'ospedale Civile di Brescia dopo essere stato travolto da un'auto durante un temporale. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. Familiari hanno dato il consenso per la donazione degli organi.