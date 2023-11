Brescia, Pininfarina e Gramellini firmano il calendario dei Carabinieri 2024

Brescia, 8 novembre 2023 – Torna il calendario storico dei carabinieri, per il 2024 realizzato dal blasonato studio di design Pininfarina con testi a cura dell’editoralista Massimo Gramellini. Giunto alla novantunesima edizione, l'opera stavolta è dedicata al tema “I Carabinieri e la comunità”, e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento per la comunità.

Le dodici tavole, eterogenee pe epoca storica e ambientazione geografica, rappresentano scene di presenza costante dell'Arma accanto al cittadino. Spazio, dunque, a momenti storici epocali per l'Italia – quale, per esempio, il referendum tra Monarchia e Repubblica, nel 1946 – alla pandemia, al suicidio sventato di una madre che cercava di lanciarsi da un ponte, ma anche ai salvataggi intrapresi durante l'alluvione in Emilia Romagna e alle missione all'estero.

“Episodi di piccolo e grande eroismo quotidiano per ricordare a tutti che la nostra missione è essere nella comunità, vicini alla gente, sempre”, ha sottolineato oggi il comandante provinciale dell'Arma bresciana, colonnello Vittorio Fragalà, presentando l'opera alla caserma Masotti. Il calendario sarà stampato in un milione e duecentomila copie, in otto lingue diverse. Come da tradizione l'Arma darà alle stampe anche l'Agenda illustrata, il planning da tavolo e il calendario da tavolo dedicato ai borghi più belli d'Italia (tra cui compare Montisola).