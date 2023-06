Brescia, Pep Guardiola a cena con gli ex compagni: buon vino e una torta speciale

Brescia – Metti una sera a cena i campioni del Brescia dei record, con un invitato d’eccezione: Pep Guardiala, fresco vincitore con il Manchester City della Champions League, del campionato inglese e della FA Cup.

Succede al Laboratorio Lanzani, il ristorante di via Milano a Brescia, dove l’allenatore spagnolo e stella del grande Brescia del 2001-2002, ha riunito gli ex compagni della squadra guidata da Carletto Mazzone per festeggiare i successi della stagione in una cena riservata.

Pep Guardiola, Federico Giunti, Dario Dainelli, Alessandro Calori

Insieme a Pep, davanti a qualche bottiglia di quelle buone, c’erano alcuni de protagonisti di quella stagione memorabile, che si concluse con il 13° posto in campionato e la semifinale in Coppa Italia (persa contro il Parma, poi vincitore della competizione). La formazione schierata al tavolo era Alessandro Calori, Dario Dainelli, Federico Giunti, Andrea Sussi, Andrea Caracciolo, Luca Castellazzi, Amedeo Mangone, Massimiliano Esposito ed Emanuele Filippini. Alla tavolata erano invitate anche Antonella e Ilaria Corioni, figlie dell’indimenticato patron Gino.

Emanuele Filippini con Pep Guardiola

Durante la serata è arrivato anche un omaggio speciale per Guardiola: una torta personalizzata con la sua fotografia mentre alza la coppa della Champions League dopo la finale di Istanbul vinta per 1-0 contro l’Inter.