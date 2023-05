Brescia, 13enne si schianta su un negozio con l’auto della madre: rischia amputazione del piede

Un ragazzino di 13 anni si è schiantato contro un negozio mentre provava a guidare l’auto della madre e ora rischia l’amputazione del piede a causa delle ferite riportate nell’incidente.

Tutto è avvenuto mercoledì pomeriggio nel comune di Pavone Mella, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava pulendo l’auto insieme alla madre nel garage di casa. Appena lei si è allontanata il tredicenne si è messo al volante, immettendosi su via Vittorio Emanuele: si tratta di una delle strade più trafficate del paese e solo per un fortuito caso non c’era nessuno sulla carreggiata.

Dopo poco il ragazzino, che è partito con la portiera aperta, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro la vetrina di un negozio. Sul posto è arrivata la polizia locale e un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale, dove le condizioni del piede sono risultate molto critiche.