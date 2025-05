Dieci chilometri di incolonnamenti per un incidente sulla A4

Mattinata difficile per gli automobilisti e per gli autotrasportatori in viaggio sulla A4 Milano-Brescia, dove un incidente alle prime luci dell’alba ha causato chilometri di code e rallentamenti in entrambe le direzioni. I fatti sono accaduti poco prima delle sette del mattino quando un camion ha perso parte del suo carico, costituito da barre di ferro. È accaduto tra il casello di Seriate e Bergamo, all’altezza dell’aeroporto. L’automezzo, guidato da un 66enne rimasto illeso ha costretto i soccorsi a chiudere due corsie, lasciando solo una via di transito in direzione Milano. Si è creata una colonna di veicoli lunga oltre 10 chilometri, con disagi prolungati fino a Grumello. Anche chi viaggiava verso Brescia ha subito rallentamento causa di coloro che hanno rallentato per vedere l’incidente. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, ambulanze, soccorsi meccanici e il team di Autostrade per l’Italia, impegnato nel recupero del materiale disperso. La situazione è tornata alla normalità solo all’ora di pranzo. Anche tutta la viabilità della zona attorno a Bergamo è risultata rallentata. Sul posto c’era la polizia stradale