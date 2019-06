Brescia, 27 giugno 2019 - Incidente gravissimo questo pomeriggio attorno alle 18 a Passirano. I fatti sono accaduti in centro a Camignone, in via Rosa. A scontrarsi sono stati una motocicletta e una automobile.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti a cura della Polizia Stradale di Brescia ad avere la peggio è stato il centauro, che prima è finito contro la macchina e poi è rotolato sull’asfalto. I presenti hanno immediatamente chiamato il 112, che ha inviato sul posto, oltre alla polizia stradale, due ambulanze e l’elicottero da Brescia. Una volta stabilizzate le condizioni del ferito, di cui non sono al momento state fornite le generalità, è stato portato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. È ritenuto in pericolo di vita.