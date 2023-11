Boom di turisti al bosco dei Taxodi di Paratico: cos’è e che alberi ospita

Paratico, 24 novembre 2023 – Il bosco dei Taxodi di Paratico è uno tra i luoghi più fotografati dell’autunno 2023, complici le belle giornate e la nuova passerella sul lago. Il sabato e la domenica il via vai è continuo, tanto che il Comune è pronto a mettere un contatore di persone per tenere monitorati gli ingressi in quello che è di certo il parco "scoperta" del 2023.

"Sicuramente ad aumentare il gradimento del bosco dei Taxodi è la nuovissima passerella sul lago, che è stata inaugurata in primavera, alla presenza delle scuole del paese – dice il sindaco Gianbattista Ministrini – abbiamo fatto dei grandi sforzi dal punto di vista economico e progettuale, con un costo di un milione e 100mila euro in cui ci sono 400mila euro a fondo perduto dalla Regione. Sono 330 metri lineari di passerella con tutti gli accorgimenti imposti dall’autorità di Bacino sia dal Comitato della pesca della Regione".

La passerella consente una visione inedita del bosco in cui le piante crescono dall’acqua, infilando le radici nel cono del lago. "Sono stati realizzati punti per la cova dei pesci – sottolinea il sindaco - Il riscontro per ora è grande. Durante l’evento Viva Vittoria i sindaci di Brescia e Bergamo Laura Castelletti e Giorgio Gori rimasti entusiasti del nostro angolo di paradiso. Un grazie speciale va ai cacciatori di Paratico e a Federcaccia, che curano a titolo gratuito il verde e la pulizia. Sono tutti volontari che regalano tempo a un luogo che per Paratico è davvero prezioso".

La gente arriva un po’ da ovunque per vedere non solo i taxodi o cipressi delle paludi, originari dell’America ma da anni diffusi sul Sebino, ma anche per altre specie e per gli animali. "Da marzo a fine estate qui nidifica l’airone bianco – aggiunge il sindaco – abbiamo poco meno di 100 nidi. Gli animali sono massimamente tutelati. Ora abbiamo Germani e Svassi".

Nel parco si può vedere anche una delle 2 "Paröle" del Sebino: un attrezzo che un tempo i pescatori usavano per bollire e rendere più resistenti le reti da pesca. Ma vi è anche la magnifica quadrisfera, aperta il sabato e la domenica o su richiesta, che racconta la storia di Paratico a immagini. È una delle pochissime in Italia. "Il parco è aperto dalle 9 alle 19 tutti i giorni – dice il sindaco – gratuitamente. È stato un investimento vincente".