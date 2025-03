Otto milioni a sei progetti dal valore sociale

Sei Progetti Emblematici per 8 milioni. A selezionarli, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia insieme alla Fondazione provinciale della comunità bresciana, che hanno individuato sei iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 dalla Regione.

Si chiama “C’entro Orizzonti riabilitativi-traiettorie nuove e condivise“ promosso da Comunità Fraternità, Fraternità Impronta e La Rondine e un’ampia rete territoriale, per affrontare il disagio di minori, giovani e adulti nel bresciano. La legacy di Capitale Cultura mira, invece, a consolidare la rete pubblico-privata creata durante l’anno di Capitale della Cultura. Tra i progetti chiave, l’area esterna del Teatro Borsoni.

Hortus Musicus dell’Associazione musicale Gasparo da Salò prevede la realizzazione, a Cazzago San Martino, di un centro culturale polifunzionale destinato a musica, formazione e spettacolo, e un ampio giardino per eventi immersivi. Il Network Ospedale-Università-Territorio-Oureach di UniBs mira alla promozione di un network territoriale utile per ottimizzare l’impegno di personale, infrastrutture e didattica e migliorare la ricerca in ambito socio-sanitario e clinico per lo sviluppo di modelli di medicina di precisione e la loro diretta traduzione in termini di processi di intervento preventivo e di cura.

Parco delle tre ville - cultura socialità innovazione del comune di Palazzolo sull’Oglio punta a valorizzare il Parco delle Tre Ville, ripristinandone il valore storico. Monasterium della Fondazione Camunitas mira a valorizzare il sito cluniacense di San Salvatore delle Tezze a Capo di Ponte, recuperandone il ruolo storico, spirituale e sociale. L’obiettivo è rifunzionalizzare il complesso per rilanciare il turismo culturale in Val Camonica.

Federica Pacella