Orzivecchi, travolto dal rimorchio della gru: operaio muore sotto gli occhi dei colleghi

Orzivecchi (Brescia), 27 marzo 2024 – Un operaio è morto schiacciato da un rimorchio della gru in un'azienda ad Orzivecchi nel Bresciano. Inutili i tentativi di rianimare l'uomo di 52 anni che è morto sotto gli occhi dei colleghi. Sul posto, oltre ai soccorritori, i carabinieri e i vigili del fuoco che devono ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presente anche il personale dell'Asst Franciacorta.

Non è escluso, al momento, che a travolgere il 52enne sia stato il carico staccatosi dalla gru, proprio come successo sempre oggi a Fidenza, in provincia di Parma. La tragedia in un cantiere edile all’interno di una scuola: vittima un operaio 51enne dipendente della ditta che stava eseguendo i lavori.

Due settimane fa a Carpenedolo, sempre in provincia di Brescia, a perdere la vita era stato un operaio albanese di 43 anni in un cantiere all’interno della Ghirardi, un’azienda attiva nella produzione di manufatti in marmo. L’uomo era caduto dalla copertura di un capannone dove si era arrampicato per riparare i danni di una grandinata estiva.