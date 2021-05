Torbole Casaglia (Brescia), 31 maggio 2021 - Ancora morte sul lavoro in Lombardia. Un operaio è deceduto in un incidente sul lavoro, avvenuto attorno alle 13.30, in una fonderia a Torbole Casaglia, nel Bresciano. La vittima è Vasile Necoara, romeno di 54 anni: l'uomo, sposato e con figli, era residente a Castelcovati, sempre nel Bresciano. Dipendente di una ditta esterna con sede a Travagliato, stava effettuando lavori di manutenzione ad alcune tubature quando è precipitato in una botola per oltre dieci metri. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi, ma l'operaio è deceduto sul colpo. A nulla è valso il loro intervento e quello dell'elisoccorso.

La scorsa settimana due operai erano morti nel Pavese investiti da una nube di ammoniaca, pochi giorni prima aveva perso la vita un operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale a Busto Arsizio.

"Con il terribile incidente mortale sul lavoro di questa mattina le vittime in Lombardia del mese di maggio salgono a sette. Un numero impressionante, drammatico, di fronte al quale non bastano le parole di circostanza, occorrono i fatti". Lo dichiara il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo. "Solo questa mattina i sindacati hanno manifestato sotto la sede della Regione Lombardia chiedendo il potenziamento dei servizi di prevenzione e sicurezza, il rafforzamento dei sistemi di controllo delle aziende, attività di formazione per lavoratori e imprese e investimenti sulla prevenzione - aggiunge l'esponente Dem -. Sono richieste giuste che facciamo nostre e che continueremo a sostenere nelle sedi istituzionali. Anche gli aiuti del Recovery fund, fondamentali per la ripartenza, abbiano come parametro la sicurezza dei luoghi di lavoro. Bisogna fermare questa strage che, con la ripresa delle attività economiche, non vuole proprio dare tregua".