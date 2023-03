Omar Ferrero, muore sciatore torinese all’Adamello Ski Raid

La tragedia durante una prova di scialpinismo

Ponte di Legno (Brescia), 26 marzo 2023 – Tragedia durante una gara di sci nelle montagne bresciane. E’ accaduto ieri durante l’ormai classica Adamello Ski Raid, gara di scialpinismo che si tiene tra Ponte di Legno e il passo del Tonale, in provincia di Brescia, giunta alla sua ottava edizione.

Il malore

A perdere la vita, durante la competizione, è stato un atleta di 43 anni stroncato da un improvviso arresto cardiaco mentre gareggiava. Omar Ferrero, questo il nome della vittima, originario di San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino, ed era tesserato per lo Sci club Prali Val Germanasca. Non certamente un principiante. L’atleta è morto mentre stava gareggiando con il compagno Ivan Monnet.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento dell'amico e degli uomini del Soccorso Alpino ma per Omar Ferrero non c’è stato nulla da fare. L’infarto è stato fulminante. Ora la salma si trova in camera mortuaria ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La nota dell’organizzazione

"Pur essendo stato prontamente assistito dal compagno di squadra e dal personale sanitario del soccorso alpino presente in quota e successivamente trasportato a valle dal servizio di elisoccorso col coordinamento dell'autorità giudiziaria di Brescia, Omar Ferrero, 42 anni, di San Secondo di Pinerolo, tesserato per lo Sci club Prali Val Germanasca, che era in gara con il compagno Ivan Monnet è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Il comitato organizzatore, shockato, ha deciso di limitare al massimo i toni celebrativi della premiazione, che si è svolta all’insegna della massima sobrietà".