Nuova tragedia al volante . L’auto finisce in una scarpata. Mamma muore, ferita la figlia

Tragedia della strada a Manerbio. Il bilancio è quello di una donna di 52 anni morta poco dopo il ricovero e di una ragazza di 15 anni, sua figlia, ricoverata, fortunatamente non in gravi condizioni. I fatti sono accaduti ieri poco prima delle 16 in via Brescia a Manerbio, sotto il cielo da poco diventato azzurro dopo le piogge intense degli ultimi giorni. La dinamica è ancora parzialmente da ricostruire. L’auto guidata dalla donna, residente nella Bassa bresciana, è uscita di strada precipitando in una scarpata. I motivi sono ancora da capire, anche se non è escluso che la guidatrice abbia avuto un malore che le ha fatto perdere il controllo del mezzo. A bordo del veicolo si trovava anche la figlia di 15 anni, che ha riportato un trauma cranico. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni: è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia, dove è stata ricoverata in codice giallo. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell’incidente, la madre era in arresto cardiaco. I soccorritori del 118 sono entrati immediatamente in azione, praticandole le manovre salvavita. Dopo essere stata rianimata sul posto e successivamente a bordo dell’ambulanza, è stata trasferita d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, per la donna non c’è stato nulla da fare. Una volta al Pronto Soccorso la donna è stata dichiarata morta. Le lesioni riportate nell’incidente le hanno impedito di riprendersi fino al crollo del suo quadro clinico e all’arresto cardiocircolatorio. La polizia stradale sta indagando per chiarire le cause dell’incidente.