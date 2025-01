Nubifragio con lampi e fulmini. Iseo e valli le zone più colpite

Giorni di maltempo nel Bresciano che ieri mattina si è svegliato sotto violenti acquazzoni. Tra le aree più colpite i laghi e le Valli, tra cui Valcamonica e Valtrompia, dove ha piovuto fino a sopra i 1200 metri d’ altezza e dove alcuni impianti da sci, tra cui quelli al passo del Maniva e quelli di Borno, sono stati chiusi a causa del maltempo. Da Borno è stato fatto sapere che non si scierà nemmeno oggi, ma che la riapertura è prevista per le prossime ore. A Ponte di Legno nel primo pomeriggio hanno iniziato a cadere i primi fiocchi di neve.

Per tutta notte tra lunedì e martedì le raffiche di vento hanno sferzato il lago d’Iseo. I vigili del fuoco sono intervenuti per alcune cantine invase dall’acqua. A Piancamuno lungo il tratto di immissione della Strada del Tonale e della Mendola con la Provinciale 510 Sebina un sottopassaggio è finito completamente sott’acqua, allagamenti nella zona di Malonno. A Malegno registrate scariche di sassi dai versanti.

Alle prime luci del mattino alla pioggia e al vento, sul Sebino e in Franciacorta, si sono aggiunti tuoni e lampi. In Valle Sabbia smottamenti tra Preseglie e Pregastine, lungo la Strada 237 del Caffaro. Dal versante della montagna attiguo alla strada sono caduti dei sassi. È stato istituito il senso unico alternato e tutta l’area è stata messa in sicurezza. I vigili del fuoco sono stati presenti per tutto il giorno e la serata per garantire ai veicoli di passare. Saranno effettuate delle verifiche perché non è escluso che il movimento franoso possa essere ampio e che nuove piogge possano farlo cedere.

Milla Prandelli