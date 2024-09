Novecento chilometri in sella per sostenere l’Ail

Quasi 900 chilometri in bicicletta per sostenere l’Ail. È l’impresa che si appresta a intraprendere Simona Casana, 50 anni, bresciana, a sostegno dell’Associazione italiana no profit contro leucemie, linfomi e mieloma, col sostegno del giovane marchio di accessori per la bicicletta, Givi Bike, nato dalla storica esperienza della GIVI di Flero nel settore moto, che ha sposato il valore della solidarietà, dello sport per il benessere e della partecipazione al proprio territorio. L’impresa rientra nella seconda edizione dell’iniziativa benefica "PedAILiamo Insieme- in sella contro le leucemie", finalizzata al sostegno economico delle Case AIL in città, appartamenti offerti gratuitamente ai pazienti onco-ematologici adulti e bambini ed ai loro familiari in cura presso l’ASST Spedali Civili di Brescia e provenienti da altre Province e Regioni. Casana, che è volontaria per Ail Brescia, oltre che appassionata di bici, percorrerà 850 chilometri in solitaria, toccando le sedi dell’associazione, fino a tutta l’Emilia-Romagna, sulla sua mountain bike Specialized S-Works, affrontando pure dislivelli di 3000 metri; i percorsi su ciclabili e strade secondarie sono state studiate per lei dalla sezione bresciana di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). Il viaggio inizierà sabato 14 settembre, alle 9, da Casa Ail ‘Emilia Lucchini’ con arrivo alla sede Ail di Pesaro (quest’anno Capitale italiana della cultura, tanto che è previsto un simbolico passaggio di testimone) sabato 21 e rientro a Brescia domenica 22. La giornata terminerà all’oratorio di Folzano con un concerto, al via alle 20, dedicato a lei e al suo impegno. Sarà accompagnata per un breve tratto da alcuni giovanissimi atleti del Velo Club Brixia di Montichiari. Non è la prima volta che Casana tenta l’impresa per Ail: nel 2023, pedalando per la Lombardia, era riuscita a portare in Ail Brescia oltre 5mila euro. Federica Pacella