Nessuno aveva dato l’allarme. La morte in solitudine di Magnolia

Manuel Magnolia era solito stare lontano da casa anche diversi giorni senza dare notizie. Per questo motivo la madre e la sorella, con cui viveva a Darfo Boario Terme, non hanno sporto denuncia quando è scomparso. L’uomo mancava ormai da diversi giorni ma hanno pensato che volesse stare solo, come già accaduto in passato. Lui invece era morto in un bosco, a Paline di Borno: una zona tristemente nota alla cronaca perché alcuni anni fa in quell’area vennero trovati i resti carbonizzati di Carol Maltesi, la mamma uccisa, fatta a pezzi e bruciata da Davide Fontana.

Secondo le telecamere di sorveglianza installate sulla Provinciale 5 che collega la Valle Camonica e Borno con La Valle di Scalve, la Panda di Magnolia è transitata per l’ultima volta il 12 marzo scorso. Da oltre 10 giorni, dunque, di lui non c’erano tracce. L’uomo potrebbe essere uscito di strada durante la notte. La sua utilitaria, che al momento del ritrovamento era quasi irriconoscibile, ha abbattuto alcuni alberi e si è ribaltata più volte, fermandosi contro un tronco. Magnolia era alcuni metri più avanti. Probabilmente è stato sbalzato dal veicolo mentre questo precipitava tra gli alberi forse a grande velocità.