Neonato muore in culla, dramma a Roccafranca

Roccafranca (Brescia) 17 maggio 2023 – Tragedia in famiglia nel Bresciano. Un neonato è morto la scorsa notte in circostanze ancora tutte da verificare a Roccafranca. Il piccolo aveva 45 giorni, anche per questo non si esclude l’ipotesi di un caso di morte in culla. Tutte le ipotesi sono al vaglio per capire cosa sia realmente successo e perché il neonato sia stato trovato morto dai genitori.

La famiglia, di origine indiana ma da tempo residente nel paese della Bassa, ha lanciato immediatamente l’allarme, ma quando i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza sono arrivati sul posto con automedica ed eliambulanza per il piccolo non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che dovranno far luce sulle cause della morte, anche se l’ipotesi più accreditata resta quella di una tragica fatalità. I genitori del piccolo sono stati accompagnati in caserma per essere sentiti e non è escluso che il pm di turno decida di disporre l’autopsia sul corpo del neonato per far luce sulle cause del decesso.