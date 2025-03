Nave (Brescia) – Un uomo di 59 anni è morto precipitando in un pozzo. È accaduto in via Fadenno a Nave, in provincia di Brescia.

Ancora da ricostruire i motivi che hanno spinto la vittima a scavalcare la recinzione della struttura scivolando poi nel pozzo profondo oltre 5 metri e trovando la morte dentro uno scolmatore di un corso d'acqua: tragico incidente o gesto volontario?

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri del Comune della Valtrompia.