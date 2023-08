Morto Luigi Compagnoni, ultimo reduce di El Alamein: aveva 102 anni

I battaglioni e le compagnie dei Leoni di El Alamein si sono riuniti per sempre. L’ultimo dei Paracadutisti della Folgore che partecipò alle battaglie di El Alamein nel 1942, Luigi Compagnoni, per tutti i giuno, ha concluso la sua battaglia. Bresciano doc, il reduce aveva 102 anni ed era presidente onorario della sezione di Brescia dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia. Fino a pochi giorni fa stava benissimo. Poi, un rapido declino: ha smesso di mangiare e parlare e poi si è spento, circondato dall’affetto dei suoi familiari.

«Gino lo abbiamo conosciuto una ventina di anni fa – racconta il sergente paracadutista Mauro Scaratti, consigliere della sezione di Brescia – si presentò nella nostra sede raccontandoci di aver partecipato alla battaglia di El Alamein. Aveva già più di 80 anni. Il direttivo decise immediatamente di conferirgli la carica di presidente onorario. È stato un Leone della Folgore sia sotto le armi, sia nella vita. Un uomo eccezionale". Questa mattina Gino Compagnoni sarà salutato dagli associati bresciani e delle oltre 120 sezioni italiane, dai rappresentanti dei vertici militari della Folgore, da tanti amici e parenti. La cerimonia si svolgerà alle dieci nella chiesa di Fiumicello a Brescia.

In Nordafrica, dove combatterono oltre ai paracadutisti altri circa 50mila italiani, Compagnoni si distinse per numerosi atti eroici. "Prima di essere un paracadutista – spiega Scaratti – è stato mitragliere in Albania. La sua compagnia era composta da 130 uomini. In Italia ne tornarono 23. Rientrato, è stato destinato a Milano come caporalmaggiore addetto all’addestramento delle reclute. Avrebbe avuto vita facile. Invece, dopo avere incontrato un amico che stava per andare a un corso paracadutismo ha deciso di seguirlo ed è entrato nella Folgore. Era nella sesta Compagnia".

Ad El Alamein Compagnoni salvò il suo comandante: il tenente Brandi, ferito dagli inglesi al volto. "Brandi era in piedi per vedere cosa accadeva – rimarca Scaratti – Gino lo avvisò ma non fece a tempo perché una raffica colpì il viso dell’ufficiale, che Gino prima medicò e poi protesse col proprio corpo. Entrambi furono fatti prigionieri. Non si sono mai rivisti anche se diversi anni fa siamo riusciti a farli parlare tramite computer". Rientrato da El Alamein e dalla prigionia, durata quattro anni, in India, è stato assunto alla fabbrica Metallurcica Tempini di Brescia poiché suo padre era un noto antifascista.

"Si diceva che il lavoro andava prima ai partigiani e poi ai militari – conclude Scaratti – ma il padre era sfuggito alle camicie nere e si era recato in Francia e quindi Gino venne assunto, facendo una grande carriera da sindacalista". Compagnoni, nel frattempo, si sposò ed ebbe due figli. Fu fra i primi iscritti della CIsl, il “sindacato nuovo” fondato da Giulio Pastore. Segretario dei metalmeccanici, fra il ’71 e il ’72 fu alla guida della categoria dei salariati braccianti agricoli , poi di quella del commercio. Dal 1985 al 1989 è stato segretario generale dei pensionati. "Coraggio e determinazione – sottolinea il segretario provinciale Cisl Alberto Pluda – ne hanno fatto un protagonista della nascita e del consolidamento della Cisl".