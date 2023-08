Lago di Garda, si tuffa per aiutare il fratellino e non riemerge: Anna Lorenzi muore annegata a 20 anni

Garda (Verona) – Si tuffa nel lago di Garda e annega: la vittima è Anna Lorenzi, ventenne veronese. Ancora una tragedia nelle acque dei laghi, oggi sabato 19 agosto, in questa estate funestata da questo genere di incidenti, stavolta sul Benaco.

La ragazza, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo dicembre, è annegata in località Corno nel Comune di Garda, sulla sponda veronese dell’omonimo lago. Si è tuffata da un pontile e, non vedendola riemergere, il papà e i fratelli che erano con lei hanno lanciato l’allarme. Sembra che fosse intervenuta buttandosi in acqua per aiutare il fratello minore, 14enne, che era in difficoltà tra le onde.

Sono scattate le ricerche da parte della guardia costiera e dei vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un elicottero. La giovane donna è stata individuata a 6 metri di profondità, a una distanza di circa 30 metri dalla spiaggia. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari dell'idroambulanza. La ragazza, recuperata e portata a riva in gravissime condizioni, è morta poco dopo.