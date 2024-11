Match Brescia-Bari. La prefettura limita la presenza dei tifosi

La Prefettura di Brescia ha limitato la presenza dei tifosi pugliesi nello stadio Rigamonti in occasione del prossimo incontro calcistico tra la squadra Brescia Calcio e il Bari. Alla partita del 30 novembre potranno accedere solo coloro che sono fidelizzati al Bari. Le altre persone residenti nel barese non potranno fare ingresso nel Rigamonti. Il Prefetto della provincia di Brescia, Andrea Polichetti, al fine di prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, ha emesso il provvedimento, in linea con le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, relativo alla vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Bari, esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "Calcio Bari".