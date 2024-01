Massinburg fenomenale. Brescia piega Pistoia e difende il primato

Brescia mantiene il primato in classifica dopo la vittoria per 109-90 contro Pistoia, segnando la 3^ vittoria consecutiva e la 4^ nelle ultime cinque partite, nonostante l’assenza di Kenny Gabriel. CJ Massinburg è stato il protagonista indiscusso con 27 punti, eguagliando il suo record personale in LBA, contribuendo con un perfetto 5/5 da tre punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Le sue due triple decisive a 4 minuti dalla fine hanno sigillato il successo. Pistoia ha combattuto bene, riuscendo a ridurre il gap di 17 e avvicinandosi al sorpasso. A.L.M.