Maschere a Bagolino ed Erbusco. Sale l’attesa per la doppia festa

Brescia e la sua provincia anche per il 2025 si confermano come una delle capitali del carnevale con Bagolino e con Erbusco, che si conferma come la patria di “Re Gnocco“, dove martedì prossimo tanti carri allegorici di grandi dimensioni. Lunedì sono ufficialmente iniziate le danze nella capitale bagossa, dove la festa storica darà spettacolo prima non ufficialmente nel fine settimana e poi, con la messa di lunedì prossimo, che sarà celebrata alle 6.30 del mattino alla presenza di tutti “Màscär“, ovvero persone travestite da vecchie e uomini trasandati, i “Bälärì“ e i “Sonädùr“, con i loro meravigliosi costumi che ne celano il viso. Del carnevale di Bagolino si parla sin dal XVI secolo, anche se pare molto più antico. La domenica potranno essere ammirati i ballerini giovani, che dopo avere danzato in località Cavril torneranno in piazza. Lunedì e martedì per tutto il giorno si potrà assistere alle esibizioni di suonatori e danzatori. A Erbusco sabato si terrà, alle 21, la tombolata di “Arlecchino nel paese delle bollicine“, mentre domenica mattina alle 9 sarà la volta del Trofeo alla Bersagliera con la pedalata fantozziana e nel pomeriggio l’attesissimo concorso delle mascherine. Lunedì sera, in oratorio si svolgerà il concorso per le maschere adulte e martedì, in centro al paese, si terrà la sfilata con il concorso dei carri allegorici a partire dalle 14. Milla Prandelli