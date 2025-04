Marco Tedoldi il papà di Franci: "Dato coraggio"

Un calore umano, spirituale difficile da dimenticare. "Mi ricordo la stretta di mano, il calore che trasmetteva". Il ricordo di Papa Francesco rivive nelle parole di Marco Tedoldi (foto), tra i protagonisti del progetto “Raricomefranci“, promosso da Saverio Crea Onlus, in memoria di Francesco Tedoldi, scomparso prematuramente a causa di una malattia genetica rara. Marco e la moglie Fiorella hanno saputo trasformare il dolore per la perdita del loro bambino in un progetto di speranza grazie alla ricerca sulle malattie rare. "Papa Francesco ci ha incoraggiati – ricorda Tedoldi –. Nel 2023 rispondendo a una nostra missiva, ci ha esortato a proseguire". Fino al’incontro e alla consegna della maglietta di “Raricomefranci“. "Un momento molto emozionante", sottolinea Tedoldi. Il 25 maggio dello scorso anno da Brescia era arrivato a Roma per la Giornata Mondiale dei bambini e delle bambini anche “Un cuore di voci“. "Che begli occhi, cosa hai messo?", aveva chiesto Bergoglio a Sara, una delle piccole coriste. "Il glitter!", rispose suscitando il sorriso del papa. Federica Pacella