Loredana Rossi morta intossicata, è giallo sulle cause del rogo

Loredana Rossi, la donna di 54 anni che venerdì sera è rimasta intossicata a causa di un incendio che ha distrutto la sua camera da letto e parzialmente il resto dell’appartamento di via Rigamonti a Capriolo, dove viveva con la famiglia, non ce l’ha fatta. La morte cerebrale risale alle 9.17 del mattino di ieri.

Questa mattina il corpo della donna sarà portato in obitorio a Brescia, dopo di ché il magistrato deciderà se fare eseguire l’esame autoptico oppure se dare il nulla osta alla restituzione del corpo ai famigliari. "Siamo completamente sconvolti – ha spiegato la sorella Zeudi – Loredana avrebbe voluto donare gli organi. Aveva un cuore grandissimo e amava immensamente la famiglia. Ora non sappiamo cosa accadrà". La donna era in casa e si è addormentata quando è scoppiato il rogo, non c’erano né il marito Angelo, sposato un paio di anni fa, né i figli. È da stabilire quali siano le cause. Potrebbe essere colpa di un cortocircuito, oppure un mozzicone di sigaretta. Quando il figlio di un vicino si è reso conto del fumo e delle fiamme ha immediatamente chiesto aiuto al numero unico 112 di Brescia.

Gli operatori hanno chiamato sia il 118 sia i vigili del fuoco, sia le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i pompieri di Brescia, Palazzolo e Chiari. Loredana è stata trovata senza sensi nella sua abitazione, a terra, dove forse è finita perché ha provato a trascinarsi all’esterno, senza riuscirci. È stata portata sul balcone dove per quasi un’ora sono stati fatti tentativi di rianimarla e le sono state praticate tutte le manovre necessarie. Non ha mai ripreso i sensi. "Sono arrivata subito sul posto – ha spiegato la sorella – non dimenticherò mai il dolore e lo strazio, che segue quello di aver perso poco tempo fa nostro padre e nostra madre".

Loredana Rossi è stata portata in ospedale a Brescia. Non c’erano per lei molte speranze, avendo respirato molto fumo. Loredana Rossi, che era parte di una famiglia di artisti molto conosciuta e con parenti in tutta Europa, oltre al marito lascia David, Simon e Noemi, i suoi figli, i fratelli Zeudi, Carmen e Clay e altri quattro fratelli.