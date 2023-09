Lonato, svolta nelle indagini sul 18enne morto in strada: caduto da un’auto in corsa per un tragico gioco

Lonato (Brescia) – Il monopattino non c’entrava niente. Omar Khalaf, il 18enne trovato sanguinante in strada a Lonato la notte dell’8 settembre, e morto in ospedale la settimana dopo, sarebbe morto per un tragico gioco, o una tragica leggerezza, tra amici. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e omissione di soccorso, per ora senza indagati.

Analizzando le immagini delle telecamere della zona dell’incidente, la polizia stradale ha ricostruito che il giovane era seduto nel baule di un’auto rossa con il portellone aperto. Dopo una manovra improvvisa Omar è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Il corpo del ragazzo, residente con la famiglia a Lonato, nella frazione di Centenaro, era stato notato da un passante a terra sanguinante e privo di conoscenza in via Mancino, vicino al cimitero, la notte dello scorso venerdì 8 settembre. Accanto c’era un monopattino.

All’inizio gli agenti della Stradale di Desenzano, intervenuti per i rilievi, avevano pensato a una caduta accidentale proprio dal mezzo a due ruote, ma nelle ore seguenti sono emersi forti dubbi sull’ipotesi. Le indagini degli agenti si sono rivelate più complesse del previsto anche a causa della reticenza dei ragazzi che erano in compagnia della vittima e che con lui avevano partecipato a una festa di compleanno.

Le risposte, ancora da confermare, sono però arrivate dai filmati delle telecamere presenti all’imbocco di via Mancini: il ragazzo era seduto nel baule di un’auto con il portellone posteriore aperto. Forse chi era alla guida non se n’è accorto o forse si è trattato di un gioco tra amici: Omar Khalaf è caduto dall’auto sull’asfalto. Importanti riscontri a quanto finora ricostruito dalle indagini arriveranno dai risultati dell’autopsia sul corpo del ragazzo nei prossimi giorni.