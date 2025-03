Lite tra due coppie finisce a coltellate

Una lite tra ragazze, entrambe italiane, ha rischiato di trasformarsi in tragedia poiché i loro fidanzati, un gambiano di 30 anni e un italiano di origini tunisine di 20 anni, si sono affrontati per difenderle e il trentenne è stato accoltellato. Tutti e quattro sono residenti a Darfo Boario Terme. La lite è accaduta in via Manifattura Olcese poco dopo le 18 di lunedì, non distante dal Centro congressi e dal centro commerciale. I due uomini con ogni probabilità intendevano solo parlare: ognuno per dimostrare che la propria ragazza aveva ragione. Purtroppo, però, la discussione, iniziata e finita per strada, ha iniziato ad animarsi. Per motivi assolutamente futili e forse legati ai post che le due donne hanno pubblicato nei propri social, le cose sono finite nel modo peggiore, con il ferimento al collo del gambiano. Tra le due ragazze, pare evidente, c’era una forte rivalità, che nelle ultime ore era aumentata esasperando gli animi. Quando le due coppie si sono incontrate, è da stabilire se sia avvenuto per caso o meno, è scoppiata la lite, che ha portato poi il più giovane a ferire l’altro con un coltellino svizzero. Il colpo è stato inferto sul collo. Fortunatamente non ha colpito organi vitali. Quando si è reso conto di ciò che ha fatto, il giovane è fuggito. L’altro è stato portato all’ospedale di valle Camonica e da lì agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato operato: è fuori pericolo. Il ventenne è stato denunciato per lesioni aggravate.

Mi.Pr.