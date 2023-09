L’infortunio mortale Agricoltore scende dal trattore acceso Travolto e ucciso

di Rosella Formenti

GERMIGNAGA (Varese)

Infortunio mortale ieri mattina a Germignaga dove l’agricoltore Giovanni De Giorgi, 75 anni, è stato travolto e ucciso dal proprio trattore. L’allarme è scattato poco dopo le 10 in via Rodolfo Morandi, subito sul posto gli operatori sanitari con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, i carabinieri e i tecnici di Ats Insubria competenti in materia di sicurezza. Secondo la prima ricostruzione, l’anziano era alla guida del mezzo agricolo con cui stava effettuando lavori in un’area di sua proprietà, quando per cause ancora da chiarire sarebbe sceso lasciando il veicolo acceso. Il trattore si è messo in movimento e non gli ha lasciato scampo.

Sempre nel Luinese e nel comparto agricolo, a Dumenza a metà maggio aveva perso la vita un boscaiolo di 71 anni, Domenico Martinoli, uno degli ultimi nel Varesotto a fare questo lavoro di cui era esperto: a ucciderlo, un ramo che si è staccato da un albero mentre stava effettuando un taglio nel bosco di Alpe Pradecolo. Due anni fa, nel marzo 2021, a perdere la vita ancora un agricoltore di 77 anni di Arcisate, a sua volta travolto dal proprio trattore.

Nel Varesotto nei giorni scorsi si sono verificati altri due infortuni sul lavoro, per fortuna dalle conseguenze meno gravi. Nel primo caso un operaio di 65 anni è stato travolto dal furgone che a Jerago con Orago aveva lasciato parcheggiato in discesa. Ricoverato al Circolo di Varese in codice rosso, le sue condizioni sono migliorate e ora è fuori pericolo. Il secondo infortunio ha invece coinvolto un muratore di 50 anni, caduto da un’impalcatura in un cantiere di Brunello, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita.

Quanto al numero degli infortuni nei vari comparti, seppur diminuiti rispetto allo stesso periodo del 2022 (-15%), nei primi cinque mesi di quest’anno i dati collocano la provincia di Varese al quarto posto a livello regionale: da gennaio a maggio le denunce sono state infatti 3.905 contro le 4.606 dello stesso periodo del 2022.