Legambiente Basso Sebino. Gangemi nuovo presidente

Si è svolta venerdì scorso l’assemblea degli iscritti di Legambiente Basso Sebino. All’ordine del giorno c’erano le dimissioni di Dario Balotta e l’elezione del nuovo presidente. L’assemblea ha scelto Franco Gangemi: pensionato, da tempo impegnato con il sodalizio ambientalista in qualità di tesoriere ed esperto di salute, ambiente e sanità. "Sono stato eletto co-portavoce di Europa Verde di Brescia – spiega Dario Balotta – continuerò a lottare per la difesa dell’ambiente e la giustizia sociale in un’altra veste. È arrivato il momento, dopo 15 anni di volontariato passati con ruoli di responsabilità per Legambiente, di un ricambio e di lasciare il passo a nuovi volontari". Franco Gangemi, nel suo intervento, ha ribadito la necessità di esercitare una forte pressione sulle amministrazioni comunali del Sebino per ridurre al minimo il consumo di suolo, evitare che le rive del lago si trasformino in un grande parcheggio e che lo sviluppo turistico diventi insostenibile per il territorio.

Milla Prandelli