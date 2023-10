Le strutture non ce la fanno: pazienti in calo a Brescia In Lombardia, il numero di persone in trattamento per tossicodipendenza è diminuito del 15% rispetto al pre-Covid. Il Bresciano è la provincia con la riduzione più importante, ma il numero di strutture è rimasto invariato. Il calo di strutture in Lombardia rischia di gravare su ospedali e carceri.