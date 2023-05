Lago d’Iseo sopra il livello medio stagionale: è la prima volta dal 2021. E il Garda?

Iseo, 3 maggio 2023 - Sospiro di sollievo per il lago d’Iseo, che per la prima volta dal 2021 è sopra il livello medio stagionale con 67 centimetri sopra lo zero idrometrico contro i 51 usuali. Erano 500 giorni che il secondo dei laghi bresciani restava sotto la media con grande preoccupazione per l’imminente stagione irrigua, in cui le rogge e i canali saranno aperti: per primo la Fusia che si diparte direttamente dalla traversa fluviale di Paratico Sarnico e scende nella bassa bresciana.

Nessun timore neppure per le centraline idroelettriche, che dovrebbero funzionare a regime. Bene anche per il Garda, che ora è a 55 centimetri sopra lo zero idrometrico ma è ancora ben lontano dall’avere risolto i suoi problemi. Lo scorso anno in questo periodo era a 93