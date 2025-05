Lite con il vicino per il portone e i carabinieri gli trovano la droga in casa: arrestato

Costa Volpino (Bergamo), 26 maggio 2025 – Non si sarebbe mai aspettato di finire nei guai per una banale lite con un vicino. Invece, quando è accaduto i carabinieri della Stazione di Lovere hanno notato il suo atteggiamento sospetto e per lui sono scattate le manette.

È accaduto a Costa Volpino, sull’alto lago d’Iseo lo scorso 18 maggio, quando i carabinieri loveresi, che fanno parte della compagnia di Clusone, hanno arrestato un 56enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti sono accaduti attorno alle 15, dopo che al 112 è arrivata una richiesta d’intervento a causa di un un diverbio tra condomini che litigavano per la chiusura del portone dello stabile. All’arrivo dei militari gli animi si sono immediatamente calmati. Gli uomini intervenuti, però, hanno visto degli strani movimenti e in particolare hanno notato che il 56enne spostava un barattolo dalla sua camera da letto alla veranda di casa. Gli operatori hanno così deciso di controllare sia l’appartamento sia ciò che si trovava nel contenitore. All’interno c’erano 600 grammi di marijuana. Nell’abitazione sono anche sati trovati gli oggetti necessari a confezionare dosi di droga. L’uomo è stato arrestato in flagranza e su disposizione della Procura della Repubblica di Bergamo, portato alla Casa Circondariale di Bergamo.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Gip che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Nei confronti dell’indagato sussiste la presunzione di non colpevolezza sino all’eventuale condanna definitiva.