Sospetto corriere in manette. Aveva cinque chili di hashish

Un normale controllo effettuato dove la strada 510 Sebina consente di dirigersi o verso il centro di Pisogne e sotto il tunnel che porta verso Piancamuno, si è trasformato in un importante sequestro di droga. A finire in manette è stato un 32enne nativo del posto ma ora residente a Manerba, vecchia conoscenza dei carabinieri e con pregiudizi nel settore dei reati contro il patrimonio. A mettere in atto il posto di blocco e a arrestare lo spacciatore con 5 chili di hashish sono stati i carabinieri della Compagnia di Breno e quelli della stazione di Artogne. Oltre alla droga, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato 170 euro in contanti, presumibilmente frutto di precedenti attività di spaccio. L’ipotesi investigativa è che l’uomo, non più residente nella zona del Sebino, si fosse improvvisato corriere della droga per conto di qualcuno e che fosse diretto verso la bassa Valle Camonica. Lui, però, pur non reagendo all’arresto e comportandosi in modo corretto, non ha fornito alcun dettaglio. È stato condotto in caserma per gli accertamenti. Ora dovrà rispondere di detenzione di sostanze ai fini di spaccio. Le indagini proseguono. Mi.Pra.