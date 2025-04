Ladri in fuga centrano un muro. Uno arrestato, due fuggono

Una rocambolesca fuga notturna si è conclusa con un schianto contro un muro. Il bilancio è di un uomo arrestato, due fuggiaschi e un’auto sotto sequestro. Protagonisti del fatto sono stati tre uomini, che nella serata di venerdì, nell’ovest bresciano, hanno cercato di fuggire ai carabinieri della Compagnia di Chiari e a quelli delle Stazioni di Trenano e Rudiano. Tutto ha avuto inizio quando alcuni cittadini allarmati hanno segnalato al 112 una sospetta Volkswagen Golf in lento movimento nel centro abitato di Trenzano. La Centrale operativa di Chiari ha immediatamente inviato sul posto le pattuglie. Alla vista delle auto dell’Arma, i tre occupanti del veicolo hanno iniziato la loro folle corsa. È stata, fortunatamente per la sicurezza dei cittadini, un inseguimento durato pochi minuti ma ad alta velocità, che si è concluso in via Martinengo quando il conducente ha perso il controllo finendo contro un muro. Due degli occupanti hanno approfittato dell’oscurità per darsi alla macchia. Il terzo, un 48enne pregiudicato è stato invece bloccato. Sull’auto c’era un kit criminale con arnesi da scasso e targhe auto contraffatte. Mi.Pra.