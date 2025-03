La Sagra delle Migole, uniche al mondo con i giudici ispettori delle Pro loco

La Sagra delle Migole di Malonno potrebbe essere la prima “Sagra di qualità in Italia“ del Bresciano. A certificarla - ma vige il massimo riserbo sul loro arrivo e sulla loro identità - saranno i giudici ispettori dell’Unione nazionale delle Proloco, probabilmente ospiti dell’annuale appuntamento con le migole: un piatto che gode della Denominazione Comunale e di prodotto Agroalimentare Tradizionale Lombardo. "Le nostre migole sono uniche al mondo – spiega Stefano Mariotti, chef in carica della sagra e volontario della Proloco Malonnese –. Per farle mischiamo farina di castagne e di grano saraceno, acqua, burro di malga e olio di semi. Mescoliamo dal basso verso l’alto per 25 minuti e le serviamo con altri prodotti della nostra terra come salame cotto, formaggio e salsicce con il sangue". Appuntamento con la sagra, che prevede tre menù da 13 (bambini) a 26 euro è il 29 marzo alle 19.30. Prenotazione ai numeri 3482595388 o al 3755489561. Mi.Pr.