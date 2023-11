La Porsche “vola“ nel giardino di una casa. Il conducente è gravissimo in ospedale

Nella notte un terribile schianto si è verificato lungo la provinciale numero 30 - ex statale 38 dello Stelvio - vicino allo stabilimento Nuovo Pignone, all’incrocio con via Roma, in territorio comunale di Talamona. Per cause ora al vaglio della pattuglia della Polstrada del Comando provinciale di Sondrio, intervenuta attorno alle 23.20 per i rilievi di legge, una Porsche all’improvviso è sbandata sull’asfalto “volando“ letteralmente all’interno del giardino di una casa.

Il conducente, Maurizio Polattini, 56 anni, residente a Berbenno, imprenditore delle bibite molto conosciuto, nel terrificante schianto è rimasto ferito in modo molto grave. Si spera in notizie positive dall’ospedale. I Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, accorsi sul luogo del sinistro, lo hanno affidato al personale sanitario di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza).

Una volta stabilizzato sul posto il 56enne è stato caricato su un elicottero di Elisondrio e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi, al momento,

è rigorosamente riservata.

Il personale dell’Autosoccorso Lanfranchi di Cosio Valtellino ha, invece, provveduto al recupero della carcassa dell’auto distrutta. Mi.Pu.