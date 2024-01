La Germani Brescia si sbarazza di Treviso e mantiene la vetta

Ritorno al successo per Brescia. La squadra di Magro parte piano ma esce alla distanza con Treviso, e con un parziale di 33-9 nel terzo quarto prende il largo e si ricongiunge a Venezia in vetta. Il match si apre con una Treviso aggressiva, sfruttando i contropiedi di Robinson, Allen e Paulicap. Tuttavia, la pazienza di Gabriel e Bilan nel punire gli avversari mantiene in equilibrio il punteggio. Il 1° quarto si chiude sul 18-23 per gli ospiti, con Cournooh che riduce il gap per Brescia. Nel 2° quarto, Robinson continua a brillare per Treviso, ma Burnell risponde per Brescia con incursioni vincenti e assist decisivi. Il 1° tempo si conclude sul 36-40, con Treviso ancora in vantaggio.

La svolta nel 3° quarto: Brescia, guidata da Christon e Gabriel, inizia con un parziale di 11-0. Della Valle e Gabriel continuano a bombardare dal perimetro, mentre Burnell serve assist preziosi. Il 4° si chiude 69-49 per Brescia. Nel quarto finale, nonostante gli sforzi Cournooh e Massinburg mantengono il vantaggio di Brescia. Una schiacciata di Cobbins segna la fine della resistenza di Treviso. La brutta notizia arriva a 3’ dalla fine: Petrucelli s’infortuna. Dolorante, è accompagnato fuori dal campo a braccia dai compagni.

Alessandro Luigi Maggi