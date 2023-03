Iseo, incursione notturna della volpe a Cascina Clarabella: uccise due oche

Una delle oche superstiti

Iseo (Brescia), 10 marzo 2023 – Razzia di oche nella notte in Cascina Clarabella, la cooperativa sociale di Iseo molto conosciuta in zona perché da sempre impegnata nell’inclusione di persone fragili.

“Questa mattina i ragazzi, quando sono arrivati per iniziare la loro giornata di lavoro, hanno trovato i resti di due delle quattro oche ospitate nel laghetto del parco – spiegano gli operatori del servizio - la brutta notizia si è diffusa in fretta in tutta la cooperativa e ha suscitato grande rammarico anche tra gli ospiti della comunità. Le oche sono infatti le mascotte della cooperativa”. Nella comunità, dove esistono una cantina, un’agriristoro e dove si alleva qualche animale, purtroppo è entrata in azione una volpe, che non solo ha ammazzato le due oche ma in passato si è anche mangiata alcune galline, seguendo la sua natura predatorio.

Il primo pensiero dei ragazzi di Clarabella è stato mettere in sicurezza le due oche superstiti. La mattina è trascorsa tra i tentativi di attirarle e toglierle dal laghetto. Per fortuna gli animali, traumatizzati dall’attacco subito, si sono lasciate prendere. Ora sono in viaggio per un’altra cascina, in un luogo per loro più sicuro.