Me too, un fallimento in Italia: "Paese culturalmente arretrato"

Un Paese “culturalmente arretrato“: ecco perché in Italia il me too è stato poco incisivo. "Nel nostro Paese è stato un po’ un fallimento – spiega Spanò (nella foto), presidente di Amleta – e gli esperti dicono tutti che il desiderio tiepido, se non aggressivo, di metter tutto a tacere, è dovuto al fatto che siamo culturalmente arretrati". Eppure il problema delle molestie e degli abusi sessuali nel mondo dello spettacolo esiste: l’osservatorio Amleta ha raccolto 223 segnalazioni o testimonianze da tutta Italia con la campagna Apriamo le stanze di Barbablù, avviata nel 2021 sull’onda del me too. "Nel 93% dei casi sono state segnalazioni di donne – spiega Spanò – ma la percentuale bassa di attori e performer maschi risente di una cultura patriarcale che non invoglia a denunciare". La presa di consapevolezza è un primo atto collettivo, che permette alle vittime quanto meno di uscire dall’isolamento dell’esperienza individuale. "La nostra attività va avanti: abbiamo depositato denunce – conclude Spanò – e a breve usciremo con delle sentenze".F.P.