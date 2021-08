Iseo (Brescia) - Tragedia nelle acque del lago d’Iseo: dopo alcune ore di ricerca, è stato localizzato e recuperato il corpo senza vita di Umer Yassin, il giovane disperso nelle acque del Sebino. Il ragazzo aveva affittato un pedalò al lido ed era uscito con un amico per poter fare il bagno un po’ distante dalla riva, dove in questo periodo ci sono moltissime alghe. Per motivi ancora non noti si è inabissato.

Le ricerche sono state rese difficili dalla presenza della vegetazione acquatica e della mucillaggine. I primi ad intervenire sono stati gli assistenti bagnanti del lido iseano, abilitati al soccorso nelle acque chiuse. Sul posto attualmente ci sono i vigili del fuoco e i sommozzatori della Protezione Civile, la croce rossa del Comitato di Palazzolo con l’equipaggio di Iseo, altre ambulanze e i carabinieri. Il giovane è di origini pakistane e residente in Franciacorta.

