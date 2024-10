Investito dall’albero che tagliava. Cinquantenne in gravi condizioni

Infortunio nei campi a Tirano, lungo la strada che porta a Trivigno. L’incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 9 a Tirano, dove un uomo di 54 anni è rimasto ferito mentre tagliava un albero in un terreno di sua proprietà, situato in una zona isolata e abbastanza ripida, vicino a una abitazione. Durante il lavoro la grossa pianta lo ha investito, schiacciandolo con il suo peso. L’uomo è rimasto incastrato sotto il fusto fino all’arrivo dei soccorritori, senza perdere conoscenza. Pare che la pianta sia caduta in direzione del taglialegna anziché dalla parte opposta. Potrebbe essersi trattato di un errore di valutazione oppure di un imprevisto dovuto al maltempo che nelle scorse ore ha colpito la zona, rendendo i terreni instabili e particolarmente scivolosi. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tirano è stato tempestivo. I pompieri insieme ai volontari e al personale dell’eliambulanza, hanno lavorato per liberare il 54enne, che ha riportato diverse lesioni.

Le prime operazioni di soccorso e messa in sicurezza del ferito sono state effettuate sul posto, dove c’erano anche un medico e un infermiere giunti in volo con gli altri tecnici dell’Areu. Si è trattato di manovre mirate a rendere stabile il trauma e a causare la minore sofferenza possibile al valtellinese, che ha riportato varie lesioni, anche da schiacciamento. Una volta stabilizzato, il ferito è stato caricato sull’elicottero giunto dalla base di Caiolo. È stato portato agli Spedali Civili di Brescia, dove è arrivato in codice rosso. La prognosi è riservata. I medici e gli infermieri bresciani stanno facendo il possibile per aiutarlo.

Milla Prandelli