Investito da un’auto. Il pensionato non ce l’ha fatta

Si chiamava Andrea Zambarda anche se tutti lo conoscevano come Andreino, l’uomo di 97 anni morto dopo essere stato investito da una donna di 80 anni. È successo verso le 17.30 di lunedì in viale Italia a San Felice del Benaco, sulle strisce pedonali. La donna al volante dell’auto che l’ha investito ha detto di non averlo visto. Zambarda, quando è avvenuta la tragedia, stava passeggiando con dei bastoncini utilizzati per il nordic walking. Era solito farlo, specie nelle belle giornate come lunedì. L’investimento è avvenuto sotto gli occhi di una testimone che ha lanciato l’allarme. I tecnici della centrale del 112 di Brescia, dopo avere contattato Soreu Alpina di Bergamo hanno mandato sul posto l’elicottero da Brescia, un’auto con medico a bordo e un’ambulanza. Una volta messo in sicurezza Andrea Zambarda è stato portato in volo agli Spedali Civili di Brescia, dove è arrivato in condizioni gravissime poi peggiorate nel volgere di poche pore nonostante i tentativi di salvargli la vita.

Mi.Pr.